استئناف الدوري العراقي الممتاز بجولته الـ 33 وأبرزها كلاسيكو القوة الجوية والزوراء

شفق نيوز/ يستأنف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم منافساته بالجولة الـ 33 ، يوم غد الجمعة، بعد توقف عشرة ايام بسبب "فيفا دي" وانشغال المنتخب العراقي بمعسكره التدريبي، والاولمبي تحت 23 عاماً في بطولة غرب آسيا.

ويشهد اليوم الأول اقامة مباراة واحدة بين فريقي نفط الوسط وضيفه الصناعة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة عصراً.

وفي يوم السبت المقبل ستقام خمس مواجهات، اثنان منها في الساعة الخامسة عصرا تجمع الاولى فريقي الديوانية وضيفه نوروز على ملعب النجف الدولي، ويحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية بين الحدود وضيفه كربلاء.

بينما تقام في الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً، مباراتان تجمع الاولى فريقي القاسم وضيفه دهوك على ملعب كربلاء الدولي، ويحتضن ملعب ميسان الاولمبي مباراة نفط ميسان وضيفه الكهرباء.

وفي كلاسيكو جماهيري يشهده الدوري الممتاز يلتقي فريقا القوة الجوية وضيفه الزوراء على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة مساء.

وتتواصل المنافسات يوم الاحد المقبل بإقامة اربع مواجهات، حيث يضّيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريق النفط وضيفه فريق زاخو في الساعة الخامسة عصراً، وفي الساعة السابعة و15 دقيقة مساء يلاقي فريق النجف ضيفه الشرطة.

بينما تقام مباراتان في الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يضّيف الطلبة في الاولى على ملعب الشعب الدولي فريق نادي نفط البصرة، وفي الثانية يلتقي فريق اربيل على ملعب فرانسو حريري فريق نادي الكرخ.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ 32 برصيد 67 نقطة، يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 65 نقطة، والزوراء ثالثا برصيد 57 نقطة.