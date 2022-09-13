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ثلاثة قرارات لاستئناف اتحاد الكرة العراقي بحق رئيسي ناديي الطلبة والجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T19:45:18+0000
ثلاثة قرارات لاستئناف اتحاد الكرة العراقي بحق رئيسي ناديي الطلبة والجوية

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم رئيس نادي الطلبة الرياضي مبلغا قدره 105 ملايين دينار يؤديه إلى مدرب ولاعب، فضلا عن رئيس نادي القوة الجوية 48 مليون دينار. 

وقال الاتحاد في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعها، في مقرّ الاتحاد لمناقشـة عددٍ من طلبات الاستئناف المُقدمة إليها من إدارتي ناديي القوية الجويّة والطلبة.

وبينت إنه بعد مناقشات  قررت اللجنة، رد الطعن الاستئنافي لنادي الطلبة والمُصادقة على توصية لجنة شؤون اللاعبين، وإلزام رئيس نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغ قدره ( 90,000,000 ) تسعون مليون دينار عراقي الى المدرب ( يحيى علوان منهل ) عن باقي مستحقات عقده المبرم مع نادي الطلبة.

كما قررت اللجنة رد طلب الاستئناف المقدم إليها من قبل إدارة نادي الطلبة، كونه جاءَ خارج مدة الطعن القانونيّة التي نصّ عليها قانونُ الاحتراف الريـاضـي، وألزمت رئيس نادي الطلبة إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغ ( 15,000,000 ) فقط خمسة عشر مليون دينار عراقي الى اللاعب ( صفاء جبار فرحان).

كما الزمت اللجنة، رئيس نادي القوة الجوية إضافةً لوظيفته بتأدية مبلغٍ قدره ( 48,000,000 ) ثمانية وأربعون مليون دينار الى المدرب المساعد ( نزار أشـرف سـلمان) عن بقية قيمة العقد للموسـم 2021-2022

 

 

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