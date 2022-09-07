استياء من كلام "معيب".. منتخب ناشئة العراق يعود السبت بطائرة خاصة

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي لمنتخب ناشئة العراق لكرة القدم ميثم الحسني، يوم الاربعاء، ان المنتخب لم يكن محتجزاً في الجزائر بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، مشيرا الى ان طائرة خاصة ستقل الوفد الى العاصمة بغداد مطلع الاسبوع المقبل.

وقال الحسني لوكالة شفق نيوز "استغربنا مما تناقلته مواقع التواصل وعدداً من وسائل الاعلام من تصريحات وكلام غير صحيح ومعيب بحق وفد المنتخب وانه ليس لديه المال للعودة الى العراق".

واضاف ان "كل ما اثير عار عن الصحة والوفد ارتأى البقاء في الجزائر بعد البطولة العربية لمدة اسبوع للاستعداد لبطولة اسيا المقبلة".

واشار الحسني الى ان "وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أمّن طائرة خاصة للوفد وسيعود بها الى بغداد السبت المقبل".

وبين ان "كلاماً معيباً صدر من بعض الاعلاميين بهذا الشأن حول عدم امتلاك الوفد لمبالغ العودة وانه محجوز في الجزائر وان الوفد بدأ يجمع مبالغ مصرف الجيب الذي يمنح للوفد من اللاعبين".

واوضح ان "سبب التأخير عدم وجود حجوزات طيران بأوقات مناسبة وان الوفد طرح فكرة بقائه هنا لاجراء تدريبات مكثفة لرفع مستوى اللاعبين فنياً".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده ان وفد المنتخب العراقي ليس لديه المال الكافي للعودة من الجزائر الى العراق، وأن اولياء أمور لاعبي منتخب الناشئين يناشدون الكاظمي لاعادة اللاعبين الى العراق.