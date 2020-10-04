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استون فيلا يمزق شباك ليفربول بسباعية

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-04T20:10:26+0000
استون فيلا يمزق شباك ليفربول بسباعية
اكتسح أستون فيلا ضيفه ليفربول بنتيجة 7-2، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وسجل سباعية أستون فيلا أولي واتكينز (4- 23- 39) وجون ماكجين (35) ووز باركلي (55) وجاك جريليتش (66- 75)، بينما سجل ثنائية ليفربول محمد صلاح (33- 60).  

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط أيضًا في المركز الخامس.

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