استون فيلا بطلاً للدوري الأوروبي على حساب فرايبورغ الألماني

شفق نيوز ـ إسطنبولتوج أستون فيلا الإنكليزي، مساء الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على فرايبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بشكتاش في إسطنبول.

وحسم الفريق الإنكليزي النهائي بفضل ثلاثية حملت توقيع يوري تيليمانس في الدقيقة 41، وإميليانو بوينديا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف مورغان روجرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، ليؤكد تفوق فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ويحمل التتويج أهمية تاريخية لأستون فيلا، إذ أنهى انتظاراً طويلاً للعودة إلى منصات أوروبا منذ تتويجه بكأس أوروبا عام 1982، كما عزز سجل أوناي إيمري في البطولة التي ارتبط اسمه بها كأحد أبرز مدربيها.