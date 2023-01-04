استنفار كهربائي واستعدادات للحالات الطارئة لإنجاح خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، استنفار ملاكاتها بشكل كامل لإنجاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أي طارئ قد يحدث خلال أيام البطولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، أجرى وزير الكهرباء جولات ميدانية وزيارات لأكثر من مرة إلى المدينة الرياضية في البصرة، برفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، للوقوف على جاهزية خطة وزارة الكهرباء لإنجاح بطولة خليجي 25".

وأشار إلى أن "التنسيق مستمر مع وزارة الشباب والرياضة، ومع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومع اللجنة المنظمة لبطولة الخليج، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات، منها نصب محطات متنقلة (132/11 KV) في المدينة الرياضية ومرافقها، وتهيئة المولدات الساندة والوقود والكاز، فضلا عن تهيئة مصادر تغذية بديلة من أكثر من اتجاه، لمعالجة أي طارئ قد يحدث خلال البطولة".

وأكد موسى، أن "وزارة الكهرباء أعلنت الاستنفار التام لملاكاتها من أجل إنجاح بطولة خليجي 25، من خلال الإشراف الميداني والمباشر من قبل الوزير والإدارات العامة، لذلك نعلن جاهزيتنا الكاملة لإنارة وتجهيز الكهرباء خلال فترة البطولة".

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.