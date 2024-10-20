استنجد بالسوداني.. نادي الغراف: الضائقة المالية ستحرمنا من المشاركة بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ شكا نادي الغراف الرياضي، يوم الأحد، من ضائقة مالية شديدة تهدد بحرمان فريقه الكروي من المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الذي يخوض أولى مبارياته بعد يومين، مستنجداً برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالإسراع في صرف المنحة المالية المخصصة للنادي.

وقال الأمين المالي للنادي، كتاب حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضائقة المالية الشديدة التي يعاني منها النادي قد تؤدي إلى فقدان فرصة الاستمرار في الدوري الممتاز بنسخته الجديدة، فقد تعاقدنا مع عدد من المحترفين واللاعبين المحليين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهرين".

وأضاف "نحن بانتظار صرف منحة رئيس الوزراء للأندية الأهلية غير المدعومة للمشاركة في دوري الكرة الممتاز".

ودعا حسن الحكومة المحلية في ذي قار إلى الإسراع في صرف المنح المالية ومعرفة مصيرها، مطالباً رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لمشاركة الفريق الذي اعتمد على الدعم الحكومي في تعاقداته والإعداد للبطولة.

وأعرب تفاؤله بإيجاد "الحلول السريعة وإنقاذ الموقف لما تتطلبه المسابقة من مصاريف مالية كبيرة في ظل الرهانات التي تنتظر النادي والطموح في تمثيل محافظة ذي قار أفضل تمثيل.