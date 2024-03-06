استقالة مدرب نفط ميسان ومساعده بسبب الراتب "المزدوج"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، باستقالة مدرب نادي نفط ميسان ومساعده، بعد قيادتهما الفريق في مباراتين بدوري نجوم العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجهاز الفني للفريق قدم استقالته والمؤلف من عباس عبيد، ومساعده حبيب جعفر، بينما بقى مدرب الحراس إبراهيم سالم مستمرا مع الفريق، وذلك بعد تسلمهما المهمة خلفاً للمدرب للأردني هيثم شبول".

وأوضح المصدر، أن "سبب استقالة المدربين جاء لأن المدربين موظفان في وزارة النفط، ولا يجوز لهما أن يتقاضيا راتبين من الوزارة، مما أدى إلى ترك التدريب والاستقالة"، مشيراً إلى أن "مدرب الحراس إبراهيم سالم، سيقود الفريق مؤقتاً في لقاء نفط ميسان المقبل ضمن الجولة 19 أمام كربلاء".

وتعرض نفط ميسان، بقيادة عباس عبيد لخسارة أمام الشرطة 3-0 في الجولة 18، وتعادل في الجولة 17 مع النفط 0-0، ويحتل الآن المركز 9 برصيد 23 نقطة، بعد انتهاء الجولة 18 لدوري نجوم العراق.