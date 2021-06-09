استقالة مدرب فريق ديالى الكروي لسوء النتائج

شفق نيوز/ افاد مصدر في نادي ديالى الرياضي، يوم الأربعاء، باستقالة مدرب فريق كرة القدم حازم صالح، لسوء نتائج الفريق في دوري الدرجة الاولى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدرب الفريق الكروي حازم صالح قدم استقالته للهيئة الادارية للنادي لسوء نتائج الفريق في دوري الدرجة الاولى واختيار اللاعبين العشوائي من قبل المدربين السابقين".

واكد ان "ادارة النادي عينت المدرب علي عبد الله بديلا له".

واضاف المصدر، ان "فريق ديالى يحتل المركز 11 في مجموعته من اصل 14 فريقاً ضمن المجموعة الاولى بعد فوز واحد وتعادلين و5 خسارات".

ويخوض نادي ديالى منافسات دوري الدرجة الاولى الكروي المقرر اختتامه في الثامن من تموز القادم ضمن المجموعة الثانية الى جانب فرق سامراء والصناعة والرمادي والبيشمركة والناصرية واكد وبابل وميسان والاتفاق والصليخ ودهوك والبحري.