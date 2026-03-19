استقالة مدرب دهوك عقب خسارة الديربي أمام أربيل

أعلن مدرب فريق دهوك عبد الغني شهد، يوم الخميس، استقالته من منصبه عقب خسارة فريقه أمام أربيل بهدفين دون مقابل في ديربي كوردستان ضمن منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق.

وجاءت الاستقالة مباشرة بعد المباراة التي شهدت تفوق أربيل على دهوك، حيث قرر الجهاز الفني بالكامل تقديم استقالته إلى إدارة النادي.

ووافقت إدارة دهوك على الاستقالة، مثمنة الجهود التي بذلها الطاقم الفني خلال الفترة الماضية.

ويحتل دهوك المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بعد ختام الجولة 23.