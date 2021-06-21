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استقالة مدرب الحدود بعد تعادل فريقه أمام نفط ميسان

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-21T07:22:12+0000
استقالة مدرب الحدود بعد تعادل فريقه أمام نفط ميسان

شفق نيوز/ قدم المدرب عمار حسين اعتذاره من الاستمرار في مهمته مدرباً لفريق الحدود لاسباب خاصة بعد تعادل الحدود اليوم امام نفط ميسان 2-2.

واكد مصدر بالمكتب الإعلامي لنادي الحدود لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة النادي قررت الموافقة على استقالته وتمنت له التوفيق في مشواره المقبل، مشيرا إلى أن الادارة ستسمي مدربا بديلا لفريقها الكروي لاحقاً.

وتعادل الحدود اليوم ايجابياً مع نفط ميسان بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي ضمن مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز .

وتخلص الحدود من ترتيبه المركز الأخير بعد تعادله اليوم ليصبح رصيده 24 نقطة تاركاً المركز الأخير للسماوة بنفس النقاط لكن يفوقه بتسجيل الأهداف.

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