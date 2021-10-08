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استقالة مدرب اربيل وتسمية مناجد مدرباً مؤقتاً

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-08T16:26:24+0000
استقالة مدرب اربيل وتسمية مناجد مدرباً مؤقتاً

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي اربيل يوم الجمعة، تعيين احمد مناجد مدربا مؤقتا لنادي اربيل المشارك في دوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز؛ من المقرر خلال الفترة المقبلة تعيين مدرب أجنبي لفريق اربيل على ان يكون احمد مناجد مساعدا للمدرب الأجنبي.

وبين رمزي؛ أن د.طه قادر قدم استقالته رسميا من تدريب فريق نادي اربيل بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة لدوري الممتاز العراقي لكرة القدم وذلك بسبب ترشحه لانتخابات النادي، مبينا ان الادارة قبلت استقالته رسميا.

جدير بالذكر؛ ان الكابتن احمد مناجد عمل لمدة موسمين مدربا لفريق رديف النادي المشارك في دوري اقليم كوردستان، كما عمل مدرباً لفريق الشباب المشارك في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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