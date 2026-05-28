استقالة مدربين في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

شهد دوري نجوم العراق لكرة القدم، تقديم مدربين استقالتهما من قيادة فريقي دهوك والغراف، في تطور لافت على المستوى الفني.

وقدم مدرب دهوك أحمد خلف استقالته من تدريب الفريق، مؤكداً أنه اعتذر عن إكمال مشواره مع النادي وغادر بشكل رسمي، متمنياً للفريق النجاح في الموسم المقبل.

وقال خلف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الغيابات في صفوف الفريق لأسباب مختلفة أثرت بشكل كبير على تراجع النتائج، مبيناً أنه عمل على رفع مستوى الفريق لكنه واجه عقبات حالت دون تحقيق الأهداف.

وجاءت استقالة خلف بعد خسارة دهوك أمام الكهرباء بنتيجة 2-1 في الجولة 37 من الدوري.

وفي سياق متصل، أعلن مدرب الغراف قحطان جثير تقديم استقالته من تدريب الفريق، موضحاً أن قراره جاء لأسباب خاصة، وذلك بعد فوز فريقه على أمانة بغداد 3-1 وضمان البقاء في دوري نجوم العراق.

من جانبه، قال عضو إدارة الغراف علي رحيم إن الإدارة دخلت في مفاوضات مع المدرب التونسي يامن الزلفي، مدرب ديالى، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي سيُعلن قريباً.

ويحتل فريق ديالى المركز 13 برصيد 44 نقطة.