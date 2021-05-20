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استقالة عبيد ورحيمة وتسمية عادل نعمة لتدريب الصناعات الكهربائية

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-20T20:33:15+0000
استقالة عبيد ورحيمة وتسمية عادل نعمة لتدريب الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية، يوم الخميس، استقالة مدربي فريقها الكروي حيدر عبيد وعلي حسين رحيمة من تدريب الفريق لاسباب خاصة.

وقال علي خلف رئيس الهيئة الادارية للنادي لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة وافقت على استقالة المدربين واحترمت رغبتهما، وقدمت الشكر للنجمين الكرويين لما قدماه خلال مدة قيادتهما للفريق".

واضاف خلف ان "الادارة عقدت اليوم اجتماعاً استثنائيا لمناقشة موضوع تسمية مدرب جديد للفريق لقيادة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لمنافسات الدوري العراقي الممتاز".

واوضح ان الادارة قررت تسمية المدرب عادل نعمة لقيادة الفريق بعد ان وقع الاختيار عليه وتم الاتفاق معه على كافة الإجراءات .

واشار الى ان الادارة سمت المدرب قصي هاشم مدرباً مساعداً للمدرب الاول واسماعيل سليم مدربا للياقة مع الابقاء على مدرب الحراس السابق خالد عطية .

وكان فريق الصناعات تعادل مع الديوانية بهدف لكل منهما في مباراته الاخيرة ضمن منافسات الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز .

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