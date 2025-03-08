استقالة رئيس وأعضاء هيئة نادي أربيل بعد تعذر "الحلول"

شفق نيوز/ قدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل، يوم السبت، استقالتهم، على أن تجرى انتخابات الهيئة الجديدة خلال 45 يوما.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ اجتمع في ديوان المحافظة مع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي".

وأضاف أن "هدف الجميع كان خدمة النادي والنهوض به، وأن جميع المحاولات كانت تصب في تحسين وتطوير وضع النادي، لكن للأسف، استمرت المشكلات والتحديات، مما يستدعي إيجاد حلٍّ جذري وليس مؤقتًا لهذه الأزمات".

وبين "في ختام الاجتماع، وُضِعَت عدة قرارات لحل المشكلات التي تواجه النادي وضمان مستقبله وتطوير مساره، وتم التوصل إلى ما يلي: استقالة رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي أربيل بشكلٍ جماعي، وتمت الموافقة على استقالتهم رسميًا، والتحضير لإجراء انتخاباتٍ حرةٍ لاختيار هيئةٍ إداريةٍ جديدة للنادي خلال مدةٍ لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وبحدٍ أقصى 45 يومًا، وتشكيل هيئة لإدارة النادي خلال الفترة الانتقالية، أي حتى موعد الانتخابات، على أن لا يكون أعضاؤها مرشحين في الانتخابات القادمة".

ولفت إلى أن "الهيئة تتكون من طاهر صابر – رئيس الهيئة لنادي أربيل، زوبير جبار – عضو الهيئة، سرتيب محمد عولا – عضو الهيئة، إبراهيم محمد – عضو الهيئة، شوان خالد – عضو الهيئة".