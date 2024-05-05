استقالة جماعية "إجبارية" لإدارة نادي أربيل بعد النتائج المخيبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في ادارة نادي اربيل يوم الاحد، بأن مطالبات من جهات عليا دعت ادارة اربيل للاستقالة من منصبها بسبب سوء الإدارة وبعد النتائج المخيبة في دوري نجوم العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة استجابت وقدمت استقالة جماعية بعد مباراة فريق النادي أمام ضيفه الميناء التي انتهت للضيوف 2-1.

وبين أنه "سيتم تسمية هيئة مؤقتة ستدير دفة النادي لحين إجراء انتخابات لاختيار إدارة جديدة".

واوضح ان "الاستقالة الاجبارية الجماعية لادارة نادي اربيل، جاءت بسبب نتائج الفريق واقترابه من خطر الهبوط في دوري نجوم العراق بعد خسارات متتالية".

ويحتل اربيل بعد انتهاء الجولة 26 لدوري نجوم العراق، المركز 16 برصيد 23 نقطة وصار يصارع الفرق المهددة بالهبوط.