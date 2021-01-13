استقالة جماعية تعصف بنادي الديوانية

شفق نيوز/ قدم خمسة من اعضاء الهيئة الادارية لنادي الديوانية، اليوم الاربعاء، استقالاتهم بسبب ما وصفوه "التهميش والانشقاقات".

وقال عضو الهيئة الادارية حميد نعمة (وهو احد المستقيلين)، لوكالة شفق نيوز، إن خمسة من الاعضاء قدموا استقالتهم، مبيناً أن المستقيلين هم ضرغام محمود وستار باجي ومازن فرحان وحيدر جابر .

وارجع نعمة، سبب الاستقالة إلى "التهميش والانشقاقات الحاصلة في الهيئة الادارية"، مشيراً إلى أن "الأعضاء الخمسة فضلوا المحافظة على اسمائهم وتاريخهم في رياضة الديوانية".

وبين أن "من بقي من ادارة النادي هم خمسة فقط في الوقت الحالي".