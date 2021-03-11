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استقالة الهيئة الادارية لنادي الطلبة وتسمية هيئة مؤقتة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-11T17:42:37+0000
استقالة الهيئة الادارية لنادي الطلبة وتسمية هيئة مؤقتة

شفق نيوز/ وافقت الهيئة العامة لنادي الطلبة الرياضي، يوم الخميس، على استقالة الهيئة الإدارية للنادي، وتسمية هيئة مؤقتة للإدارة طوال الأشهر الثلاثة المقبلة لحين إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الطلبة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة العامة للنادي عقدت اجتماعاً استثنائياً عصر اليوم، في مقر وزارة الشباب والرياضة بناءً على دعوة الهيئة الادارية، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لقراءة التقريرين الاداري والمالي والتصويت عليهما.

وأضاف أنه تمت تسمية محمد طالب الهاشمي ممثلاً عن نادي الطلبة في الجمعية العمومية للاتحاد المركزي لكرة القدم.

وأشار الى ان اعضاء الهيئة الادارية لنادي الطلبة قدموا استقالاتهم الخطية وتم التصويت عليها بشكل منفصل لكل عضو، مضيفا انه تم الاعلان عن استقالة رئيس الهيئة الادارية علاء كاظم، ونائبه محمد الهاشمي، والامين المالي احمد ماجد، والاعضاء حيدر عبد الرزاق، وحسين صاحب، وتم التصويت عليها بالاغلبية.

وبين إعلام الطلبة، انه تمت تسمية هيئة مؤقتة لقيادة دفة النادي لثلاثة اشهر تعمل على تنظيم انتخابات وتمشية امور النادي وستتألف من صلاح الفتلاوي رئيساً، وباسم عباس نائباً للرئيس، والدكتور علي نعيم جاسم أميناً مالياً، ووصفي كريم عباس أميناً للسر، ووائل حسن عضواً.

ولفت إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة اتفقت على عقد اجتماعها الاول صباح يوم الاثنين المقبل في مقر وزارة الشباب والرياضة لوضع وتوضيح اساسيات العمل والوقوف على الحلول لما يمر به النادي من تعقيدات واولها الازمة المالية وغياب الدعم.

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