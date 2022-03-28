استقالات جماعية تعصف باتحاد كرة القدم العراقي

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي، اليوم الاثنين، بتقديم اعضاء لجنة المسابقات استقالات جماعية بسبب تدخل الاتحاد بعملهم.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس واعضاء لجنة المسابقات قدموا استقالات جماعية من العمل في الاتحاد بسبب التدخلات وغياب المهنية في عمل اللجنة.

وعن الاسباب الاخرى التي دعتهم الى الاستقالة، أشار الاوسي إلى التأجيلات غير المبررة لدوري الثمانية من بطولة الكأس.

وأوضح الاوسي ايضاً، أن هناك مشاكل لم يكن لها مبرر لمباراة الناصرية وكربلاء التي اوجدتها تدخلات المكتب التنفيذي في عمل اللجان، والتي كان بالامكان حلها بتطبيق اللوائح، إضافة الى امور وتراكمات اخرى لايمكن السكوت عليها الى ما لا نهاية.

وتعد استقالات رئيس واعضاء لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، سابقة خطيرة ومفاجئة مدوية للوسط الرياضي العراقي، وأزمة جديدة يواجهها رئيس الاتحاد عدنان درجال، كونها من "أهم لجان الاتحاد".