استقالات جماعية تضرب نادي القاسم الرياضي

شفق نيوز- بابل

أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي رسول العيساوي، مساء السبت، تقديم استقالته من منصبه، أعقبها استقالة ثلاثة من أعضاء الهيئة، على خلفية الأزمة المالية والخسارات المتتالية التي لحقت بالفريق الكروي.

وكان فريق نادي القاسم قد خسر أمام نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال العيساوي في بيان توضيحي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قرار الاستقالة جاء بعد محاولات متكررة لتأمين الدعم المالي اللازم لاستمرار مسيرة النادي، مؤكداً أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في توفير الموارد، ما جعل استمرار الإدارة أمراً غير ممكن في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن الاستقالة تأتي أملاً في إفساح المجال أمام جهة قادرة على إنقاذ النادي وتمثيل محافظة بابل بصورة أفضل، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يهدد واقع الرياضة في المحافظة.

وعقب استقالة العيساوي، أعلن ثلاثة من أعضاء الهيئة الإدارية تقديم استقالاتهم أيضاً، عازين القرار إلى ضعف الدعم المقدم للنادي والتحديات المالية التي يواجهها.