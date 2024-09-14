"استقالات جماعية" تضرب الاتحاد الكويتي عقب "فوضى" مباراة العراق

شفق نيوز/ قدم عبدالعزيز السمحان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، استقالته رسمياً، يوم السبت، وذلك بعد أحداث مباراة المنتخب الأول أمام العراق، يوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكرت قناة "العربية.نت"، أنه "من المقرر أن يقدم جميع أعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم استقالاتهم، يوم السبت، بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها المواجهة".

وكانت مواجهة المنتخبين التي أقيمت على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت وانتهت بالتعادل السلبي، شهدت حالة من الفوضى، وقرر بعدها الاتحاد الكويتي إيقاف الأمين العام للاتحاد عن العمل وإحالته إلى لجنة التحقيق، وكذلك إيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته إلى لجنة التحقيق.

قبل أن يعتذر الاتحاد لجماهير كرة القدم الكويتية، لما تعرضت له من أحداث وصفها بـ "غير المقبولة"، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المقصرين والمتسببين في هذه الفوضى.