"استفزاز قوقية" يتصدر أبرز صحف الأرجنتين الرياضية

شفق نيوز- بوينس آيرس

يبقى الجدل حول من الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مستمراً بين عشاق كرة القدم، لكن يبدو أن العراقيين قد اتخذوا موقفهم بوضوح، بحسب تقرير لأهم وأبرز صحيفة رياضية في الأرجنتين.

ووفقاً لتقرير صحيفة (أوليه) "Olé" الذي ترجمته وكالة شفق نيوز فقد أثار مهاجم نادي الزوراء العراقي حسن عبد الكريم "قوقية" حماسة متابعيه قبل مواجهة فريقه ضد النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ونقل التقرير عن اللاعب العراقي البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لفريقه، قوله قبيل مباراة الجولة السادسة: "إنه لشرف كبير أن أواجه ثاني أفضل لاعب في العالم".

واعتبرت الصحيفة أن تصريحاته هذه بمثابة تحد خفيف للنجم البرتغالي، الذي أكدت إدارة نادي النصر حضوره للمباراة حسب تصريحات المدرب خورخي خيسوس، واصفة تصريحات "قوقية" بأنها "استفزاز" للنجم البرتغالي.

وأضاف عبد الكريم: "معنوياتنا مرتفعة لمواجهة فريق كبير مثل النصر، الذي يضم مجموعة من النجوم الكبار، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ثاني أفضل لاعب في العالم. هذه المواجهة تشكل حافزاً كبيراً وشرفاً لنا".

وأوضحت الصحفية أن عبد الكريم يعد من اللاعبين الذين قضوا مسيرتهم الكروية داخل العراق، حيث لعب سابقاً مع فريقي الشرطة والكرخ قبل انتقاله للزوراء في صفقة قياسية بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف يورو، وهو رقم قياسي في الدوري العراقي. ومنذ انتقاله، سجل 15 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 53 مباراة.

وبالنظر إلى المسؤولية الملقاة على عاتقه كأحد أبرز نجوم الفريق، أكد عبد الكريم ثقته في قدرته وفريقه: "نثق في أنفسنا وقدرتنا على تقديم مباراة جيدة باسم جماهيرنا وكرة القدم العراقية، خصوصاً وأننا قريبون جداً من التأهل للدور التالي، ونسعى لتحقيق الفوز لتجاوز هذه المرحلة والوصول لأبعد مدى ممكن في البطولة".

هذا ومن المقرر أن يواجه فريق الزوراء العراقي عند الساعة السابعة مساءً على ملعب الأول بارك في الرياض، مضيفه النصر السعودي ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.

ويسعى الزوراء العراقي إلى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، إذ يكفيه التعادل لمرافقة النصر بغض النظر عن نتيجة مباراة استقلال دوشنبه وجوا الهندي.

ويضم فريق الزوراء عدداً من اللاعبين المميزين، يتقدمهم الأردنيان نزار الرشدان ورزق بني هاني، والبحريني مهدي الحميدان، والكاميروني بيتانج، إضافة إلى الحارس جلال حسن، وضرغام إسماعيل، وحسين علي.

وكان فريق النصر السعودي قد ضمن التأهل إلى دور ثمن النهائي، إضافة إلى صدارة المجموعة الرابعة منذ الجولة الماضية، لتصبح مواجهة اليوم أمام الزوراء العراقي تحصيل حاصل من حيث أهمية النتيجة، إلا أن النصر سيدخل اللقاء ساعياً لتحقيق الفوز للحفاظ على سجله خالياً من أي خسارة.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، بعد تحقيقه الانتصار في جميع مبارياته السابقة، فيما يحتل الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين.

وظهر النصر في البطولة الحالية بمستويات فنية مميزة ونتائج كبيرة، رغم إشراكه بعض العناصر الأساسية إلى جانب اللاعبين البدلاء في جميع مبارياته.

يُذكر أن النصر السعودي كان قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

وتضم المجموعة الرابعة، إلى جانب النصر والزوراء، فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.