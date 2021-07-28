استعداد في البصرة لاستقبال خليجي 25 بـ"وجه مشرق"

شفق نيوز / أعلن مدير شباب ورياضة البصرة، صادق الكناني، يوم الأربعاء، استعداد المحافظة لاستقبال خليجي 25، المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة مستعدة لاستقبال البطولة حيث فنادق المدينة الثمانية بالبصرة، خصصت لإقامة الوفود الرياضية المشاركة، كما أن وزارة الشباب والرياضة شرعت وبالتعاون مع محافظة البصرة بتجهيز الفنادق وتأهيلها لأقل من شهرين".

وأضاف أن "تأهيل الملاعب الرئيسية والثانوية تمت أيضاً وذلك عبر صيانة الأرضيات"، لافتاً إلى وجود "إضافة للملعب الثانوي وهو منصة الضيوف وكبار الشخصيات وأيضاً الطرق المؤدية إلى المدينة هي مؤهلة".

وأشار الكناني، إلى أن "الطريق المؤدي من مطار البصرة إلى ملعب البصرة الدولي سوف يتم إكماله خلال شهر ونصف"، مبيناً أن "ملعب البناء الأولمبي وصلت نسبة الإنجاز به 90 بالمئة، وقبل انطلاق البطولة سيكون قد اكتسب نسبة الإنجاز مئة بالمئة".

وخلص الكناني إلى أن "فندق جراند بري الذي سيقيم به كبار الشخصيات الخليجية وسيدخل الخدمة خلال شهر ونصف"، موضحاً أن "العمل جارٍ على تأهيل كورنيش شط العرب الذي يضيف جمالية على المدينة وعلى شط العرب، وكذلك جاري العمل من قبل المحافظ على جمالية وتأهيل المحافظة لاستقبال خليجي 25 بوجه مشرق".