استعداد عراقي للمشاركة في بطولتين دوليتين لألعاب القوى

شفق نيوز- بعداد

أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، المشاركة في بطولتين مهمتين شهري أيلول وتشرين الثاني المقبلين.

وقال المنسق الاعلامي ميثم الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيشارك في بطولة العالم المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو شهر أيلول المقبل، كما سيشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 بنسختها السادسة والمقررة في مدينة الرياض السعودية للفترة من 7 لغاية 21 تشرين الثاني 2025.

وأشار إلى أن "المنتخب بدأ تحضيراته في الهند استعداداً للبطولتين المرتقبين ويسعى لتحقيق نتائج طيبة في البطولتين المقبلتين".

وكان المنتخب العراقي قد حقق بسباق البريد 4×400 متر تتابع الميدالية البرونزية في ملتقى الجولة القارية التي اختتمت في الهند كما جاء العداء عبدالله جلال في المركز السابع ضمن منافسات الوثب الطويل.