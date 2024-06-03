استعدادًا ليورو 2024.. ألمانيا تواجه أوكرانيا وإنجلترا تلتقي البوسنة

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، مباريات ودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وعلى رأس تلك المواجهات لقاء منتخبي ألمانيا وأوكرانيا بجانب مواجهة إنجلترا مع البوسنة وأيضًا لقاء كرواتيا مع مقدونيا الشمالية.

وتواجه ألمانيا منتخب أوكرانيا عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت بغداد وتنقل المباراة على bein sports 2.

وتلتقي إنجلترا منتخب البوسنة عند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت بغداد وتنقل على bein sports1.