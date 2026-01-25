استعداداً لأولمبياد داكار.. الملاكمة العراقية تتجه للمدرسة الكازاخستانية

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي التكليف، مغادرته يوم الأحد الى كازاخستان برفقة الخبير الاسباني ايغناسي فابريغاس، المستشار الفني والاستراتيجي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وذلك لغرض التعاقد مع مدرب كازاخستاني لقيادة المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال التكليف، لوكالة شفق نيوز، انه سيسافر اليوم بصحبة الخبير الاسباني للاتفاق والتعاقد مع مدرب كازاخستاني يتولى مهمة قيادة المنتخب الاول ومنتخب الشباب، اضافة الى الاشراف على باقي المنتخبات الوطنية.

وبين ان اختيار مدرب من كازاخستان جاء لكونها تعد من أقوى الدول العالمية في لعبة الملاكمة، إذ يمتلك ملاكموها سجلاً حافلاً بالألقاب العالمية وخبرة طويلة في هذا المجال.

وأشار إلى أن توقيت التعاقد يهدف الى اعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة، ولا سيما مشاركة المنتخب الوطني للشباب في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" المقرر اقامتها في العاصمة السنغالية خلال الفترة من 31 تشرين الأول إلى 13 تشرين الثاني 2026، والتي تعد اول نسخة من الاولمبياد الشبابي تقام على أرض القارة الافريقية.

وأوضح أن المدرب الجديد سيكلف بمهمة أعداد وتأهيل لاعبي منتخب الشباب، الذين سيشاركون في التصفيات التأهيلية المقرر انطلاقها في 6 آذار المقبل، بهدف التأهل وبلوغ دورة الالعاب الاولمبية للشباب المقبلة.