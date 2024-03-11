استعدادا لآسيا.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه نظيره المغربي بمباراتين وديتين

شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق الوطني لكرة الصالات مباراتان وديتان أمام نظيره المغربي يومي غدا الثلاثاء الموافق 12 والخميس الموافق 14 من الشهر الحالي، في صالة مولاي عبد الله في تمام الساعةِ العاشرة ليلاً بسبب تزامنها مع أيام شهر رمضان استعدادا لنهائيات كأس آسيا.

ويواصل المنتخب العراقي وحداته التدريبيّة في معسكره التدريبي المقام في المغرب تحضيراً للمشاركةِ في نهائيات كأس آسيا بنسختها الـ(17) التي تستضيفها تايلاند للفترة من 17 ولغاية 28 من الشهر المقبل.

ورفع لاعبو منتخب العراق الوطني من وتيرة تحضيراتهم عبر تكثيفِ الوحدات التدريبيّةِ اليومية في المعسكرِ الذي يتخلله خوض منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات مباراتين وديتين أمامَ نظيره المغربي يومي 12 و14، تدخلان ضمن برنامجِ الإعداد لنهائياتِ كأس آسيا، وإعطاء صورةٍ فنيةٍ أكثر وضوحاً لمدربِ منتخبنا ريكاردو سوبرال كاكاو البرازيلي الجنسية قبل الدخول في المنافسات القارية المرتقبة.