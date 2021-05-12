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استعدادا لوديتي طاجكستان والنيبال.. المنتخب العراقي يعزز صفوفه بـ4 محترفين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-12T14:27:19+0000
استعدادا لوديتي طاجكستان والنيبال.. المنتخب العراقي يعزز صفوفه بـ4 محترفين

شفق نيوز/  أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، يوم الاربعاء، أن أربعة محترفين سيلتحقون بالمنتخب الوطني في المعسكر التدريبي المقرر في البصرة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "الاعبين الأربعة هم صفاء هادي وعلي عدنان وبشار رسن ومهند علي".

واضاف ان "كاتانيتش قرر ان يبدأ المعسكر يوم 18 من هذا الشهر بتواجد كافة اللاعبين الذين سيستدعيهم للمنتخب"، موضحا أن "كاتانيتش سيعلن عن القائمة النهائية خلال الثلاثة ايام المقبلة".

واشار كوركيش الى ان "كاتانيتش ابدى ارتياحه لخوض مباراتين وديتين امام طاجكستان والنيبال قبل التوجه الى البحرين لخوض التصفيات المزدوجة المقررة في المنامة".

ويخوض المنتخب العراقي خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة يوم 18 من هذا الشهر مباراتين وديتين ، حيث سيواجه نظيره منتخب طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال يوم 29 من الشهر الحالي قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة.

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