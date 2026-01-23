استعداداً لنهائيات كأس آسيا.. منتخب العراق لكرة الصالات يصل جاكرتا

شفق نيوز- جاكرتا

وصل منتخب العراق لكرة الصالات إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2026، التي تنطلق في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إندونيسيا، وقيرغيزستان، وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تحتضن إندونيسيا منافسات البطولة خلال الفترة من 27 كانون الثاني ولغاية 7 شباط 2026، بمشاركة 16 منتخباً في الدور النهائي.