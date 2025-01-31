استعداداً لنهائيات آسيا.. شباب العراق يواجهون كوريا الجنوبية اليوم ودياً

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق نظيره الكوري الجنوبي ودياً، اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته بمعسكره التدريبي المقام في تايلاند .

وستقام مباراة بين الفريقين بتمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد، حيث تأتي المباراة الودية ضمن تحضيرات منتخب شباب العراق لنهائيات بطولة آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين في الـ 12 من شباط المقبل.

وكان منتخب الشباب فاز على نظيره التايلاندي بهدف واحد من دون رد في المباراة الودية الأولى التي أقيمت في العاصمة بانكوك ضمن تحضيرات المنتخب.

ويواصل منتخب العراق للشباب تحت اشراف المدرب عماد محمد وكادره المساعد، تدريباته ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في العاصمة في التايلاندية بانكوك.