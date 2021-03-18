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استعداداً لمواجهة أوزبكستان الودية.. كاتانيتش يستدعي 25 لاعباً عراقيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-18T10:41:20+0000
استعداداً لمواجهة أوزبكستان الودية.. كاتانيتش يستدعي 25 لاعباً عراقيا

شفق نيوز/ وجهَ مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم الخميس، الدعوة لخمسة وعشرين لاعباً، لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طشقند بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وتأتي المباراة تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران / يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وضمت قائمة المنتخب العراقي كلا من "جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع".

كما ضمت القائمة "أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود لخط الهجوم".

وسيسافرُ وفد المنتخب العراقي الإثنين المقبل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بطائرة خاصة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر لغاية الثلاثين من الشهر الحالي.

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