استعدادا لمواجهة فرنسا.. 17 ألف بطاقة لجمهور المغرب

شفق نيوز / أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اقتناء 17 ألف تذكرة من مجموع تذاكر مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر والتي سيحتضنها ملعب "البيت" يوم غد الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الاتحاد المغربي اقتنى التذاكر من أجل توزيعها على الجماهير المغربية المتواجدة في الدوحة، وسيتم توزيع جزء منها في ملعب الجنوب وأخرى ستوزعها سفارة المغرب في الدوحة، بينما ستوزع أخرى بمطار الدوحة للجماهير القادمة من المغرب.

كما أكد محمد بودريقة، عضو الاتحاد المغربي لكرة القدم، عبر "منشور" في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن عملية توزيع تذاكر مباراة المغرب وفرنسا، ستنطلق اليوم الثلاثاء في ملعب "الجنوب".

جسر جوي إلى الدوحة

من جهتها، أكدت شركة الخطوط الجوية المغربية عزمها تأمين جسر جوي مكون من 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة، يومي الثلاثاء والأربعاء، بهدف تمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب "أسود الأطلس" من حضور نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم أمام فرنسا.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنها خصصت جسراً جوياً بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، لتوفير نحو 30 رحلة باستخدام طائرات ذات سعة كبيرة، وذلك من أجل تمكين أكبر عدد من المشجعين المغاربة الراغبين في دعم المنتخب الوطني، وليعيشوا أجواء الدور نصف النهائي لكأس العالم.

وأضافت الشركة أن "التأهل التاريخي، يتطلب ترتيبات تاريخية"، مشيرة إلى أن هذا الجسر الجوي يمثل رقماً قياسياً تاريخياً بالنسبة للخطوط الملكية المغربية.