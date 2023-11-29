استعداداً لمواجهة النفط.. الحكمة اللبناني يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل فريق الحكمة اللبناني لكرة السلة، إلى العاصمة بغداد، عبر المطار ومن ثم إلى الفندق، قبيل إجراء مرانه في قاعة الشعب للألعاب الرياضية.

وسيلاقي الحكمة، ممثل الوطن نادي النفط في مباراته الثانية في بطولة سوبر غرب آسيا للأندية (WASL) يوم غد الخميس في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد عند الساعة السادسة و45 دقيقة مساء.

يشار إلى أن اتحاد غرب آسيا لكرة السلة وزع الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى أندية الاتحاد أهلي حلب، والنفط العراقي، والحكمة اللبناني، وغورغان الإيراني، بينما ضمت الثانية أندية الوحدة السوري، والرياضي اللبناني، والأهلي الأردني، والأرثوذكسي الفلسطيني.

وكان فريق الاتحاد أهلي حلب، فاز على النفط العراقي بنتيجة 79-72 نقطة، في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الأولى من ذهاب بطولة غرب آسيا (وصل) الدولية بكرة السلة لفئة الرجال.