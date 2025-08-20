استعداداً لمواجهات النجوم ونخبة آسيا.. الشرطة يتوجه إلى مصر

شفق نيوز- بغداد

غادر، صباح اليوم الأربعاء، وفد الشرطة متوجها إلى مصر للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لبطولتي دوري نجوم العراق ودوري أبطال آسيا النخبة لكرة القدم.

وقال عضو إدارة نادي الشرطة تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد توجه صباح اليوم، عبر مطار بغداد متوجها إلى جمهورية مصر العربية للإقامة في معسكر تدريبي يستمر لمدة 14 يوماً استعداداً للاستحقاقين المحلي والآسيوي".

وأضاف أن "المعسكر التدريبي في مصر سيشهد إقامة مباريات تجريبية مع فرق مصرية وكذلك إجراء وحدات تدريبية مكثفة تحت إشراف المدرب المصري مؤمن سليمان، لبلوغ الجاهزية قبل الدخول في المنافسات"، مبيناً أن "الهدف من المعسكر رفع المستوى الفني والبدني للاعبين وخلق روح الانسجام فيما بينهم قبل دخولهم في المشاركات الرسمية المقبلة".

ويخوض فريق الشرطة أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن الجولة الأولى أمام السد القطري في 15 أيلول المقبل على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد.