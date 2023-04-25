استعدادا لملاقاة كولومبيا.. كاساس يحدد 11 حزيران المقبل موعدا لتجمع المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد ان مدرب منتخب العراق الوطني الاسباني خيسوس كاساس يتابع عن كثب جميع اللاعبين العراقيين بنفسه وكادره المساعد دون استثناء.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز؛ ان "كاساس متابع لجميع اللاعبين بغض النظر ان كان محلياً أو محترفاً للاستفادة من اللاعب الأفضل لدعوته لتشكيلة المنتخب الوطني"، مبينا أنه يتابع حتى اللاعبين المتماثلين للشفاء مثل مهند علي "ميمي" وغيره.

واشار الى ان لا علم له حول القائمة المستدعاة لغاية الان وان كاساس يسعى لدعوة أفضل اللاعبين بعد أن تعرف على قدرات وإمكانيات اللاعب العراقي بشكل مطلق من خلال متابعته المتواصلة للدوريات المحلية والخارجية.

وكشف عن موعد تجمع المنتخب المقبل استعدادا لمعسكر اسبانيا ولقاء منتخب كولومبيا الودي هناك الذي تحديد يوم 17 من حزيران المقبل ، مبينا ان التجمع وحسب رؤية كاساس يفترض يكون في الحادي عشر من حزيران المقبل.

يشار الى ان المنتخب العراقي سيقيم معسكره التدريبي في اسبانيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة أهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر مطلع عام 2024.