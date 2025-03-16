استعداداً لملاقاة الكويت وفلسطين.. المنتخب العراقي يباشر بتدريباته في البصرة (صور)

شفق نيوز/ باشر المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بخوض أولى وحداته التدريبية في مراكز التدريب الخاصة بالمدينة الرياضية في البصرة، وذلك تحضيراً لجولتي التصفيات السابعة والثامنة (الكويت وفلسطين) على التوالي، المؤهلة لمونديال 2026.

وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن تدريبات اليوم شاركَ فيها كل من: جلال حسن، وأحمد باسل، وعلي كاظم، وكميل سعدي، وأحمد يحيى، ومناف يونس، وآكام هاشم، ومهند علي، وعلي جاسم، ولوكاس شليمون، وآلاي فاضل، وأمير العماري، وعلي يوسف، وهارون أحمد، ويوسف أمين، وإبراهيم بايش، وبيتر كوركيس، وأمجد عطوان، وريبين سولاقا، وأيمن حسين، وأسامة رشيد.

ومن المؤملِ أن يخوض المنتخب العراقي يوم غد الاثنين وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، قبل أن يلتحق غداً كل من اللاعبين زيدان إقبال، وحسين علي، وعلي الحمادي، وميرخاس دوسكي، وفرانس ضياء، وماركو فرج، وآدم طالب، ومحمد الطائي.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظة البصرة لتأمين مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر ملعب البصرة الدولي بسعة 65 ألف متفرج، اليوم بحلته الجديدة بعد إكمال أعمال الصيانة والتأهيل كافة، قبل خمسة أيام من مباراة العراق والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها فيه.

ووصلت مساء أمس السبت، المجموعة الأولى من وفد المنتخب العراقي لكرة القدم إلى مدينة البصرة، وذلك تحضيراً لخوض مباراته المرتقبة أمام نظيره الكويتيّ، وقد كشفت وكالة شفق نيوز، أن اللاعبين يلتحقون بمعسكر المنتخب بشكل متقطع، سواء المحترفين أو في الأندية العراقية.

يذكر أن مراكز بيع تذاكر مباراة العراق والكويت المقررة يوم الخميس المقبل ستكون متاحة في جميع محافظات العراق، وسيتم إطلاق عملية البيع اليوم الاحد بعد الإفطار.