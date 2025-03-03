استعداداً لمعركة الحسم.. تحديد موعد تجمع العراق لمواجهة الكويت

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، موعداً لتجمع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة نظيره الكويتي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبالاتفاق مع مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس، حدد يوم 15 آذار الحالي موعداً لتجمع المنتخب في البصرة".

وأضاف بحر العلوم، أن "المنتخب سيبدأ وحداته التدريبية في البصرة بتواجد اللاعبين المحليين، على أن يكتمل العدد تدريجياً مع التحاق اللاعبين المحترفين".

وأشار بحر العلوم، إلى أن "مواجهة الكويت ستكون مفصلية ومهمة للغاية للمنتخب الوطني، حيث لا تحتمل أي تلكؤ، خاصة وأن العراق بحاجة ماسة إلى نقاط المباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم 2026".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم وفّر جميع الاحتياجات اللازمة للاعبين والجهاز الفني لضمان الاستعداد الأمثل قبل خوض المباراة المهمة، في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه الجميع".

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، مع فرصة إضافية لمقعد آخر من خلال الملحق العالمي.

ومن المقرر أن يستضيف العراق نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 آذار 2025، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.