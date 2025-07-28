استعداداً للموسم المقبل.. أندية العراق تواصل تجديد وابرام الصفقات

شفق نيوز- بغداد

أجرت العديد من أندية دوري النجوم تعاقداتها مع لاعبين لتمثيل فرقها الكروية للموسم 2025-2026.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن فريق ديالى أجرى عدداً من التعاقدات مع لاعبين، حيث تم التعاقد مع اللاعب حيدر جلاوي، قادماً من الغراف لموسم واحد، وجدد النادي مع اللاعب حسين يونس، موسماً آخر.

في حين جدد نادي الكهرباء عقده مع الحارس محمد أحمد موسماً آخر، بينما تعاقد مع اللاعب حسن عباس لموسم واحد قادماً من نادي نوروز، بحسب المراسل أيضاً.

وأضاف أن اللاعب أمير عبدالله، وقع عقده مع الزوراء، قادماً من الغراف لتمثيل كرة النوارس لموسم واحد، فيما أتم النادي تعاقده مع المدافع عمر نوري، لمدة موسمين قادماً من فريق الكرخ.

وأشار إلى توقيع المدافع مرتضى جمال على كشوفات نادي الموصل، وسبق للاعب أن مثل أندية الحدود والكهرباء ونفط الوسط وسامراء والقوة الجوية وأمانة بغداد، فيما وقع لاعب الوسط الإيفواري بيدا سيرجيس على كشوفات نادي الموصل قادماً من نادي الحالة البحريني.

وتابع أن الحارس مهدي هاشم، ابصم على كشوفات نادي الموصل قادماً من نادي الكرخ، وسبق للحارس أن مثل المنتخب الأولمبي ونادي الطلبة والنفط ونفط ميسان وأربيل.