استعداداً للموسم الكروي المقبل.. الأندية العراقية تسابق الزمن للتعاقد مع لاعبين ومدربين

شفق نيوز- بغداد

تتسابق الأندية العراقية خلال فترة الانتقالات الصيفية لإبرام التعاقدات مع اللاعبين والمدربين، في اطار استعداداتها للموسم الكروي 2026-2027، سعياً الى تعزيز صفوفها وبناء فرق قادرة على المنافسة في دوري نجوم العراق.

وفي هذا السياق، ترصد وكالة شفق نيوز، أبرز الانتقالات والتجديدات التي شهدها الميركاتو العراقي حتى الآن.

وعاد عمر مجباس "عمروش" الى صفوف نادي الجولان، بعد توقيعه عقداً يمتد لموسم واحد قادماً من الكرمة، ليعزز خيارات الفريق الصاعد حديثاً الى دوري نجوم العراق.

كما جدد الحارس سيف جميل عقده رسمياً مع نادي غاز الشمال، الوافد الجديد الى دوري النجوم، ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

من جانبه، جدد نادي الموصل عقد المدافع الألماني روبرت باور لموسم اضافي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي، ويعد باور من أبرز المحترفين الأجانب في دوري نجوم العراق، بعدما انضم الى الموصل قادماً من الدوري التايلاندي.

كما نجحت ادارة الموصل في تجديد عقد اللاعب الكاميروني سيدريك ناجه للموسم المقبل، الى جانب الابقاء على اللاعب الكولومبي ميدرندا ضمن صفوف الفريق، بعد الأداء اللافت الذي قدماه مع النادي.

وفي تحركات أخرى، بات نادي الغراف قريباً من حسم صفقتي المدافعين سعد ناطق وعلي فائز، قادمين من الطلبة والنجف، بهدف تعزيز خطه الخلفي استعداداً للموسم الجديد.

في المقابل، غادر المدافع رسلان حنون صفوف الصقور، فيما يعد نادي الطلبة الأقرب للتعاقد معه حتى الآن، بانتظار حسم المفاوضات بشكل رسمي خلال الايام المقبلة.

وعلى صعيد التعاقدات، وقع الحارس محمد حميد على كشوفات نادي الجولان قادماً من الكرمة، كما انضم اللاعب خضر علي الى الفريق ذاته قادماً من الكهرباء.

وفي ملف الأجهزة الفنية، أصبح التونسي قيس اليعقوبي مدرباً جديداً لنادي ديالى، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

كما أعلن نادي زاخو، تعاقده مع المدرب التونسي ماهر الكنزاري لمدة موسم واحد، ضمن مساعي الادارة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري نجوم العراق.

ويملك الكنزاري سجلاً تدريبياً مميزاً، اذ سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية، كما توج بلقب الدوري التونسي اربع مرات، فضلاً عن احرازه كاس تونس وكاس السوبر التونسي.

بدوره، حسم نادي دهوك ملفه التدريبي بالتعاقد مع المدرب الإيراني يحيى غول، لقيادة الفريق في الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.