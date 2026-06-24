استعداداً للموسم الجديد.. أندية دوري نجوم العراق تحسم صفقاتها وتجدد عقود نجومها

شفق نيوز- بغداد

تتواصل الأندية المحلية، التي تنشط في دوري نجوم العراق تعاقداتها وتجديد التعاقدات مع لاعبين لتمثيل فرقها للموسم الكروي المقبل في حركة الانتقالات والتجديدات.

وأكملت إدارة نادي الغراف، إجراءات التعاقد مع الحارس حسين جولي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادما من نادي النفط، في اطار تعزيز صفوفه استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وقرر مغادرة الاحتراف، اللاعب مهند جعاز والعودة الى أرض الوطن لاعباً لفريق دهوك للموسم المقبل.

ووقع الظهير الأيمن رسول فاضل على كشوفات نادي الميناء للموسم المقبل، قادماً من نادي دهوك في إطار تعزيز صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأعلن نادي الموصل، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الإكوادوري كريستيان فرناندو أليمان لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويجيد أليمان، من مواليد 5 شباط/ فبراير 1996، اللعب في مركز صانع الألعاب والوسط الهجومي، ويعد من الأسماء التي يعول عليها الموصل لاضافة الحلول في خط الوسط للموسم المقبل.

وجدد اللاعب محمد قاسم عقده مع نادي الزوراء، ليواصل مشواره بقميص النوارس.

وانضم الجناح الطائر وصانع الألعاب محمود أحمد الى صفوف نفط ميسان قادماً من أمانة بغداد.

بينما انتقل ابراهيم غازي الى صفوف نوروز استعداداً للموسم الجديد قادما من الموصل.

وعزز محمود خضير، صفوف الجولان في صفقة جديدة للفريق قادما من الكرمة.

وانتقل حمزة عدنان الى زاخو قادماً من النجف، فيما انضم محمد قاسم نصيف الى الموصل قادماً من الميناء.

ونجحت إدارة نادي دهوك في التعاقد مع اللاعب التونسي رضا ماجي قادماً من نادي الميناء، لتمثيل الفريق خلال الموسم المقبل.

أما الجناح حسين زياد، فقد وقّع رسمياً مع الزوراء قادماً من الكرخ، ليعزز خيارات النوارس في الموسم الجديد.

كما جدد نادي نوروز عقد محترفه نيتو أكارا لموسمين اضافيين، بعد توقيع العقد رسمياً.

بينما وقع التونسي خميس المعوالي على كشوفات نادي الكهرباء، ليعزز صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وضمن استمرار وتعزيز الصفوف في نفط ميسان، جددت ادارة النادي عقد الظهير الايسر علي عبد الأمير ليستمر مع فرسان المملكة في الموسم المقبل.

كما تعاقدت الإدارة مع الحارس علي خالد للدفاع عن شباك الفريق وتعزيز الخط الخلفي.

هذا ويواصل سوق الانتقالات نشاطه مع تعزيز الأندية لصفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.