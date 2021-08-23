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استعدادا للموسم الجديد.. أربيل يتعاقد مع لاعب سوري

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-23T05:28:59+0000
استعدادا للموسم الجديد.. أربيل يتعاقد مع لاعب سوري

شفق نيوز/ كشف اللاعب السوري، ياسين سامية، مهاجم نادي حرجلة، عن انتقاله لنادي أربيل بكرة القدم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022/2021.

وقال ياسين سامية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بفضل وتوفيق من الله تعالى، تم التعاقد مع نادي أربيل".

وأضاف: "لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لأهلي وعائلتي في نادي الحرجلة الذين قضيت معهم حوالي 4 سنوات، بمقدمتهم رئيس النادي عبد الرحمن الخطيب، وموفق فتح الله، وياسر مصطفى، وصاحب الفضل".

وأكمل: "وجميع المدربين والإداريين الذي عملوا خلال فترة تواجدي، وأصدقائي اللاعبين على مدار الأربع سنوات، وأيضا أتوجه بجزيل الشكر لصديقي يعرب زكريا، ولوكيلي علي ماجد، على تعبهم ومتابعتهم خلال الأيام الماضية لإتمام الصفقة".

وختم: "مشوار جديد وخطوات ودروب جديدة سأخوضها، اسأل الله العظيم أن أوفق بها، وأتابع المسيرة التي بدأ بها زملائي اللاعبون السوريون لرفع اسم وشأن اللاعب السوري بالملاعب العربية والعالمية".

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