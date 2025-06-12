استعداداً للملحق الآسيوي.. "أسود الرافدين" يشاركون ببطولة دولية

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن المنتخب الوطني العراقي سيشارك في بطولة ملك تايلاند الدولية الودية أيلول المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني يستعد لمجموعة الملحق الآسيوي عبر مشاركته ببطولة كأس ملك تايلاند خلال فترة التوقف الدولي المقبل للفترة من الأول ولغاية العاشر من شهر أيلول المقبل.

وبطولة كأس ملك تايلاند تعد من البطولات المهمة في المنطقة، أُسست عام 1968 وتقام سنويًا، وتحظى باعتراف دولي بمشاركة فرق من مختلف الدول، وقد شارك في نسخة 2024 منتخبات: تايلاند (البلد المضيف)، طاجيكستان، سوريا، الفلبين، والعراق (بطل النسخة السابقة).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي مباريات الملحق المؤهلة الى كأس العالم، في تشرين الأول المقبل، وستجري قرعة المجموعتين بعد شهر من الآن في العاصمة الماليزية كوالامبور.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مباريات الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وستقام القرعة يوم الخميس 17 تموز المقبل والاستضافة ستكون لأعلى منتخبين بالتصنيف السعودية وقطر.

وقد قسمت الفرق لثلاثة مستويات وكما يلي:

-المستوى الأول:

قطر- السعودية

المستوى الثاني:

العراق- الإمارات

المستوى الثالث:

عمان- إندونيسيا

وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين (A وB) كل مجموعة فيها 3 منتخبات، تلعب بنظام دوري من مباراة واحدة (كل منتخب يلعب مباراتين فقط).

وقد حددت مواعيد المباريات:

المباراة 1 يوم الأربعاء 8 تشرين الأول:

المستوى 1 x المستوى 3

المباراة 2 يوم السبت 11 تشرين الأول:

المستوى 2 x المستوى 3

المباراة 3 يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول:

المستوى 1 x المستوى 2