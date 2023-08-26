استعدادا للمحترفين والكاس الآسيوي.. الزوراء يجري اولى وحداته التدريبية بإشراف مدربه الجديد (صور)

شفق نيوز/ اجرى فريق الزوراء لكرة القدم يوم السبت، اولى وحداته التدريبية بقيادة المدرب المصري الجديد حسام البدري استعدادا لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي (ذهاب - اياب) ودوري المحترفين العراقي.

وقال مشرف فريق الزوراء عضو الادارة عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفريق تجمع اليوم في اول وحدة تدريبية له تحت إشراف مدرب الفريق حسام البدري وكادره المساعد"، مبينا أن "كافة لاعبي الزوراء تجمعوا في تدريبات اليوم استعدادا للاستحقاقات المقبلة".

وأضاف أن "الفريق باشر استعداداته لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي المقررة انطلاقها ايلول المقبل بطريقة الـ (ذهاب - اياب)"، مبينا ان "الزوراء سيلاقي فريق العربي الكويتي في أولى مبارياته بكأس الاتحاد الاسيوي يوم 18 من أيلول المقبل".

وتابع ان الفريق "سيخوض مباراتين في تشرين الاول المقبل، الاولى في العاشر منه امام الرفاع البحريني، والثانية يوم 23 منه أمام النجمة اللبناني، ويعود ليلاقي النجمة في مباراته الثانية يوم السابع من تشرين الثاني، بينما يواجه العربي الكويتي يوم 28 من الشهر ذاته، ويخوض مباراته الاخيرة امام الرفاع البحريني يوم 12 من كانون الأول المقبل".

يذكر أن ممثل العراق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيكون ناديا الزوراء والكهرباء.