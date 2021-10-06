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استعداداً للقاء الغد.. المنتخب العراقي يدعم صفوفه بلاعبي الشرطة والزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-06T07:19:07+0000
استعداداً للقاء الغد.. المنتخب العراقي يدعم صفوفه بلاعبي الشرطة والزوراء

شفق نيوز/ أعلن رئيس وفد المنتخب العراقي علي جبار، يوم الأربعاء، أن لاعبين اثنين سيلتحقان بالمنتخب المتواجد في قطر استعداداً للقاء نظيره اللبناني غداً الخميس.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين محمد داود من الشرطة واحمد فاضل من الزوراء سيتوجهان اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة للانخراط بتدريبات المنتخب".

واضاف ان "اللاعبين داود وفاضل سينضمان لصفوف المنتخب بناء على رغبة المدرب ادفوكات الذي طلب التحاق اللاعبين بالمنتخب".

وبين جبار ان "طلب المدرب جاء بعد توالي الاصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب كان اخرها اصابة المهاجم ميمي مع ناديه اليوناني سالونيكا".

واشار الى انه "تم اكمال اجراءات الحصول على تأشيرات دخول اللاعبين للأراضي القطرية وسيصل اللاعبان لينضمان لتدريبات المنتخب مساء اليوم".

وكان المنتخب العراقي قد انهى الوحدة التدريبية الثانية على ملعب العربي في الدوحة تحضيراً لمواجهة المنتخب اللبناني غدا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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