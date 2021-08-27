استعداداً للسوبر.. القوة الجوية يعسكر في السليمانية

شفق نيوز/ يدخل فريق القوة الجوية بكرة القدم معسكرا تدريبيا في محافظة السليمانية بدءا من يوم غد السبت استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها مباراة كأس السوبر ضد الزوراء.

وذكر مدير المكتب الاعلامي للنادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق سينتظم في معسكر تدريبي في السليمانية ابتداء من يوم غد السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر اب الجاري ويختتم في السابع من شهر أيلول القادم".

وأضاف محمد أن "الفريق سيخوض خلال معسكره مباراتين أو ثلاث مباريات بحسب وجهة نظر الكادر التدريبي بقيادة الكابتن احمد خلف للوصول إلى الجاهزية التامة قبل مباراة كاس السوبر ضد الزوراء والمقرر اقامتها في السابع عشر من شهر ايلول المقبل".

وتابع أن "لاعبي المنتخب الوطني سيغيبون عن هذا المعسكر بسبب ارتباطهم بتصفيات كأس العالم فضلا عن غياب لاعبين اثنين متواجدين حاليا مع المنتخب الأولمبي".