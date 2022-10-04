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استعداداً للدوري الممتاز.. "فوز وديّ" للقوة الجوية والزوراء والطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-04T15:37:17+0000
استعداداً للدوري الممتاز.. "فوز وديّ" للقوة الجوية والزوراء والطلبة

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات ودية لفرق من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، انتهت جميعها بالفوز، ضمن الاستعدادات للموسم المقبل من الدوري.

حيث ضيّف فريق القوة الجوية على ملعبه في بغداد فريق القاسم، وانتهت المباراة بفوز كبير للصقور بنتيجة بخمسة أهداف لهدف واحد، وسجل أهداف القوة الجوية حمادي أحمد، وشريف عبد الكاظم، والمحترف الكونغولي كريس موغالو ثلاثة أهداف.

وفي اللقاء الودي الذي جمع فريق الزوراء بمضيفه النفط والتي جرت على ملعب الأخير، وانتهى بفوز النوارس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة ودية اخرى على ملعب البرج في جامعة بغداد، وفاز فريق نادي الطلبة على ضيفه فريق نادي كربلاء بثلاثة أهداف لهدف، وسجل اهداف الطلبة مرتضى علي، ومحمود احمد، ومحمد جواد.

جرت المباراة على ملعب البرج في جامعة بغداد.

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