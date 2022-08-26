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استعداداً للتصفيات الاسيوية.. منتخب شباب العراق يتغلب على فريق المرور

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-26T18:15:09+0000
استعداداً للتصفيات الاسيوية.. منتخب شباب العراق يتغلب على فريق المرور

شفق نيوز/ تغلب منتخب الشباب لكرة القدم، اليوم الجمعة، على فريق المرور الناشط في دوري الدرجة الأولى بأربعة أهداف في مباراة ودية بحضور الوزير ورئيس الاتحاد عدنان درجال.

وقال اتحاد الكرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بحُضورِ وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم "عدنان درجال" تغلبَ منتخب الشَباب على فريقِ المرور الذي يلعبُ في دوري الدرجةِ الأولى، اليوم الجمعة، بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ في المباراةِ التي استضافها ملعبُ البرج في جامعةِ بغداد".

وأضاف البيان أن "منتخبَ الشباب سيدخلُ معسكراً تدريبياً داخلياً في محافظةِ أربيل يمتد إلى عشرة أيامٍ تتخللهُ ثلاث مبارياتٍ مع أنديةِ الدوري الممتاز، استعداداً لتصفياتِ شباب آسيا التي تستضيفها محافظةُ البصرة في الرابع عشر من الشهر المُقبل.

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