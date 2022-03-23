استعداداً للاستحقاقات المقبلة.. منتخب الشباب يتعادل مع الزوراء ودياً

شفق نيوز / تعادلَ مُنتخب الشباب مع فريقِ الزوراء، اليوم الاربعاء، بهدفين لكلٍ منهما في المباراةِ الوديّة التي أقيمت بينهما على ملعبِ الأخير.

وقال مراسل شفق نيوز إن أهداف مُنتخب الشباب احرزها كل من إسماعيل أحمد في الدقيقة (25) وكاظم رعد في الدقيقة (58) من ركلةِ جزاءٍ، بينما أحرز أهداف الزوراء كل من زين العابدين سلام في الدقيقة (15)، ومازن فياض في الدقيقة (65).

يذكرُ أن مُنتخب الشباب فازَ على نادي الطلبة يوم الأحد الماضي ودياً بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ واحدٍ، وتأتي هذه المبارياتُ الوديّة ضمن استعداداتِ منتخب الشباب للبطولاتِ المُقبلة.