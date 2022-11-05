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استعدادا لكأس آسيا .. شباب العراق يخوض ثلاث وديات بمعسكره في تركيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-05T09:55:49+0000
استعدادا لكأس آسيا .. شباب العراق يخوض ثلاث وديات بمعسكره في تركيا

شفق نيوز / أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، اليوم السبت، إقامة المنتخب معسكراً تدريبياً منتصف الشهر الحالي في تركيا.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز إن "المعسكر يعد أولى المحطات الإعدادية لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في آذار من العام 2023".

وأضاف، انه من "المؤمل ان يخوض المنتخب ثلاث مواجهات ودية خلال المعسكر الذي يستمر أسبوعين الاولى امام نظيره التركي للشباب والثانية أمام منتخب كوسوفو للشباب والثالثة أمام نادي انطاليا سبورت الناشط بالدوري التركي الممتاز ".

وضمت مجموعة منتخب العراق للشباب في نهائيات كأس آسيا للشباب منتخبات أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا .

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