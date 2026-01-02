استعداداً لكأس آسيا.. الأولمبي العراقي يبدأ تدريباته اليوم في بغداد

شفق نيوز - بغداد

يبدأ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريبات مكثفة ضمن استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية خلال هذا الشهر.

وقال مدير المنتخب الأولمبي نديم كريم لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات المنتخب ستُقام اليوم في ملعب نادي أمانة بغداد استعداداً لنهائيات آسيا التي تنطلق من 6 ولغاية 24 من الشهر الجاري في السعودية".

وسيتوجه المنتخب العراقي قريباً إلى السعودية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، السماح لوسائل الإعلام، بتغطية الحدث لمدة ربع ساعة، على أن يواصل المنتخب بعدها تدريباته المكثفة.

وسيلعب المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وتايلاند والصين.

ويستهل منتخب العراق مشواره بلقاء الصين يوم 8 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، ويلاقي تايلند في 11 منه، قبل أن يلتقي أستراليا في 14 من الشهر ذاته.

وتأهل المنتخب الأولمبي العراقي رسمياً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2026 التي تستضيفها السعودية في هذا الشهر، بعد تصدره مجموعته في التصفيات (المجموعة السابعة) في أيلول/سبتمبر 2025، حيث حصد 7 نقاط.